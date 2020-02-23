«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

أصيبت الآلاف من القردة بفيروس كورونا، جراء إجراء العديد من الدول اختبارات معملية عليهم للتوصل إلى لقاح للمرض القاتل الذي تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة حوالي 80 ألف آخرين.وكشفت صحيفة "ميرور" اليوم الأحد، عن إصابة آلاف من القرود فصيلة "المكاك" بفيروس كورونا بعدما تم إعطاؤها لقاحًا تجريبيًا مضاد للفيروس القاتل.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن أكثر من 2400 من القردة أصيبت بهذا المرض من قبل العلماء الذين أجروا اختبارات عليها.وأكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن 910 قردا من فصيلة المكاك ماتت بالفعل نتيجة إصابتها بالفيروس.فيما وجدت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) أن لقاح تم اختباره أظهر بعض النتائج الإيجابية على قرود المكاك المصابة بالمرض لكن لم يثبت فعاليته بشكل كامل حتى الآن، فيما يأمل العلماء أن يتمكنوا من تجربة ذلك اللقاح باستخدام سلالة "COVID-19" إحدى سلالات كورونا وحقنها بالقردة واختبار فعالية اللقاح من جديدة.وقالت الصحيفة، إن هناك عدة تجارب سريرية أجرتها الصين على عقار يعرف باسم "ريميديفير"، ويعتقد أن بعض البشر تناولوا الدواء التجريبي في محاولة للتعافي من الفيروس.