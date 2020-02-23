حبس عاطلين عثر بحوزتهما على مخدرات ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة القسم.كشفت التحقيقات أن المتهمين محمد ظ.زين.م عاطلين وأقروا بإرتكابهم جريمة ترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر بقصد التربح والكسب الغير مشروع وعثر بحوزتهم علي 300 تذكرة من الهيروين، وهاتفى محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، ومبلغ 3500 من متحصلات تجارتهم.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.