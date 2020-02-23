المنزلاوى: «رجال الأعمال» تناقش غدًا الاستيراد من أسواق بديلة للصين

تعقد لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا غدًا الاثنين الموافق 24 فبراير 2020، بحضور المهندس مجد المنزلاوى رئيس اللجنة، والمهندس محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وقال المهندس مجد المنزلاوى رئيس اللجنة، فى تصريح لـ"الدستور"، إن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد تأثير على الصادرات أو الواردات المصرية بسبب هذا الفيروس.وأضاف رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أننا سوف نناقش الأسواق البديلة من الصين لاستيراد مستلزمات الانتاج، متوقعًا أن المصانع المصرية ستتجه إلى دول أوروبا لاستيراد مستلزمات منتجاتها بدلا من الصين.