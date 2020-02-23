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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. عماد العادلي يناقش «حكايات حارس الكتب»

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:09 م
حكايات حارس الكتب
حكايات حارس الكتب
آلاء حسن
طباعة
ينظم مركز الهالة الثقافي، حفل مناقشة وتوقيع كتاب "حكايات حارس الكتب" للكاتب عماد العادلي، والصادر مؤخرًا عن دار دون للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء السبت الموافق 29 فبراير الجاري، بمقر المركز بالمعادي الجديدة.

ويقول الناشر عن الكتاب: "بين أيديكم حكاية ملهمة لشاب خاض مغامرة الحياة بقلب بريء وأرجل ثابتة وأعين تتفحص العالم، شاب خاض تجربة شائكة؛ بحثًا عن العمل والعلم، حتى قادته الأقدار لدراسة الفلسفة، ولأول مرة يجد نفسه مبحرًا بين الكتب ومعها، فتبدأ قصة جديدة مثيرة تنسج خيوطها في حياته".

وأضاف: "في هذا الكتاب الممتع والشيق سنرى نظرة الطفل والشاب والرجل إلى المعرفة والقراءة والعالم بكل ما فيه من محاولات وتدابير قدرية، تصحبنا في ونس وشغف وامتنان للتجربة والخبرة".

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