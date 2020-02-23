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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس مصنع 200 حربي: السيارات الكهربائية أرخص لهذا السبب

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:55 م
المهندس رفيق رزق،
المهندس رفيق رزق،
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 حربي، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل، مشيرًا إلى أن العالم ينتقل للسيارات الكهربائية، لأنها صديقة للبيئة بلا عوادم وبلا صوت.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي، وقعت اتفاقيات مع الجانب الصين لتوطين الصناعة في مصر، والاتفاق يتضمن تصنيع ألفين أتوبيس في مصر خلال 4 سنوات، والبداية بشراء 50 أتوبيس جاهزين، ليعرف المستخدم هذه السيارة الكهربائية.

وأوضح أن سبب شراء الأتوبيسات الجاهزة، خطوة أولية لتأسيس الشواحن، وبداية التصنيع يستلزم إنشاء مبنى للتصنيع واتفاقات شراء مستلزمات التصنيع، والاتفاق على المعدات التي نستوردها من الخارج، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون تصنيع السيارات محليًا بنسبة 70% إلى 80%.

وأكد أن تكلفة الأتوبيسات الكهربائية، أقل من الأتوبيسات العادية، لأنه "زيرو صيانة، سعر الكهرباء أقل من سعر الوقود، لن نشتري وقود بالعملة الصعبة، هنوفر المحروقات".

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