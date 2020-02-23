مجدي عبدالغني: كورتنا على قدها.. وأحداث السوبر معقدة

قال مجدى عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الموقف الناتج عما حدث بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، في منتهى التعقيد، لأن ما حدث ليس حضاريًا على الإطلاق معلقًا:"احنا الكورة بتاعتنا على أدها والمفروض ألا نشوهها كما حدث".وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، ردًا على اقتراح أن تتولى القوات المسلحة إدارة اتحاد الكرة، قائلًا: "لا نريد تحميل القوات المسلحة همومنا جميعها، وحرام أن تتحمل القوات المسلحة هم الـ 100 مليون مصري".وتابع: "الموضوع لا يسير بشكل صحيح حيث تسود حالة من التعصب بين الناس"، مشيرًا إلى أنه يجب أن نراعي توقيت مباراة القمة المقبلة فى ظل التعصب السائد وتوتر الأعصاب.واستطرد عبدالغني: "هذه الأندية تتبع الحكومة المصرية وطالما هي تتبع الحكومة فلن يكون هناك احتراف حقيقي لأنهم لا يدفعون الأموال من جيوبهم والأندية بتتصرف ومفيش حد بيحاسبها".