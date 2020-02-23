انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بدأت منذ قليل، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة وسط حضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد من الفنانين المشاركين بأفلامهم في المهرجان.وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري الذي وقف له الجميع، بينما حضر عدد كبير من النقاد السينمائيين داخل القاعة الكبيرة بالفندق.ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس إلى 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة، البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.