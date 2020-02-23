أوهام الأربعين.. أسرار الكبار فى سن النبوة

أم كلثوم تسأل هيكل: إحنا مع مين يا محمد؟

وصفة صلاح جاهين.. عناوين «جرانين المستقبل»

عائشة عبدالرحمن.. «وديتوا الهمزة فين؟»

محمد غنيم.. السعادة فى مكان آخر

يوسف إدريس.. الثائر بأثر رجعى

رحلة مثيرة فى الذاكرة سجلها الكاتب الصحفى بالأهرام أنور عبداللطيف، عبر صفحات كتابه «فلما بلغ الأربعين»، الذى يقدم بين دفتيه قراءة جديدة لجزء مهم من تاريخ مصر عبر رموز الصحافة والفن والأدب والسياسة، ممن التقاهم بنفسه أو سمع منهم عن ذكرياتهم مع آخرين من المشاهير.خرجت صاحبة الصورة من البرواز، فتوقف أمامها الأستاذ خلال رحلة عودته الأولى إلى صالة التحرير بعد ٤٠ سنة من إقالته!كان قدومه تأكيدًا لحضوره الطاغى وقدرته على خطف القلوب والأسماع وحده، لكن النقطة الأبرز تمثلت فى حنينه للسلطان، ومحاولته استعادة دلال عصره الزاهر مع صاحبة الجلالة، وهو ما تجلى بابتسامته الصافية مستعيدًا ذكريات الماضى بسؤالها «يعنى إحنا مع مين يا محمد؟!». وتحديدًا عندما طالع صورة كوكب الشرق «أم كلثوم» الضاحكة معه بصحبة نجيب محفوظ والموسيقار «عبدالوهاب» وتوفيق الحكيم.والأستاذ هنا هو الجورنالجى محمد حسنين هيكل، الذى عاد إلى مكتبه بعد أربعين سنة من الانصراف القسرى، ليس فقط بإضاءة الشمعة الحادية والتسعين من عمره، لكن أيضًا ليشارك فى إحياء قيمة اسمها العرفان بالجميل لجريدته وتجربته الأهم «الأهرام»، فى الاحتفال بمرور ١٣٩ عامًا على تأسيسها.دخل «هيكل» غرفة مكتبه بالطابق الرابع بعد غياب طويل، وبمجرد أن استقر على مقعده الأثير، بدأ يحكى لمحات من رحلته مع «الأهرام»، وكيف خرجت الجريدة عن النص، فبعد أن كانت الجرائد فى النصف الأول من القرن العشرين تتأسس حولها تيارات وأحزاب مثل صحف «المؤيد» و«اللواء» و«البلاغ»، جاءت «الأهرام» لتكون جزءًا من مشروع الدولة، مؤسسة بذلك لعهد جديد.حملت الصحيفة مسئولية الحفاظ على كيان الدولة القومية، واتخذت من شعار «جريدة مصر للمصريين» فلسفة خاصة، فأعادت الاحترام للصحافة ومنحت الهيبة لمنصب رئيس التحرير.صال وجال الأستاذ فى حديثه، لكنه لم يحسم الإجابة عن سؤاله الباكر الذى ألقاه فور وصوله، يقول أنور عبداللطيف سألته «إحنا مع مين يا محمد؟».فأجاب: «عندما شاهدت صورتى مع أم كلثوم بصحبة تلك القامات، استعادت ذاكرتى ذكريات تلك الجلسة التى امتدت حينها لنصف ساعة، وخلالها تحدثت عن الإمبريالية العالمية وحرب فيتنام وانحياز مصر إلى تحرير الشعوب المقهورة ضد الاستعمار والاستبداد والهيمنة، وأن عقولنا وأيادينا ممدودة للشعوب الطامحة للحرية والسلام، وبعد الشرح والاستفاضة قاطعتنى سيدة الغناء العربى بسذاجتها البريئة المقصودة (يعنى إحنا مع مين يا محمد؟!)، وقتها ضحكت». يضيف «عبداللطيف»: «بعد ساعة من حوار الفضفضة والذكريات مع الأجيال الجديدة، خرج (الأستاذ)، لكن فى ممر جريدة الأهرام، تُجيب الصور عن سؤال كوكب الشرق.. فهذا اللواء نجيب عاد وسط كوكبة من شباب ثورة يوليو، وبينهم تلمع عينا جمال عبدالناصر ملوحًا بقبضة يده فى خطاب تأميم القناة، وصوت الجماهير وهى تدوى (قلنا هنبنى وأدينا بنينا السد العالى)، وفى القلب منهم صور الجنود وهم يعبرون القناة محطمين خط بارليف».كنت من عشاق جلساته الصامتة فى مكتب صديقه شيخ المخرجين الصحفى سمير بك صبحى، مثلما اعتاد أن يناديه، فى هذا المكان التقيته وهناك عرضت عليه أن أجرى معه حوارًا فى بيته لصالح مجلة «الشباب»، فوافق.ذهبت قبل الموعد بعشر دقائق وطرقت الباب فاستقبلنى كلبه بنباح مباغت، فصرخت، وقتها حاول أن يكسر جليد البدايات و«الخضة» التى استقبلنى بها صديقه الأمين، فسألنى: «معاك إيه يا عم؟!».فى لحظات بدأت أقرأ له مقدمة الحديث بحماس وتأثر، ولم أتوقف إلا حينما وجدت «الروب» يهتز ونظارته تسقط على صدره من الضحك و«السخسخة»، وقال: «دا أول حديث أسمع مقدمته قبل أن أتكلم!».تلك هى المقدمة التى وصف خلالها «عبداللطيف» تفاصيل لقائه الأول بالعملاق صلاح جاهين، الرجل الذى نعرفه بأنه رسام وشاعر وصحفى وممثل ومؤلف مسرحى ومنتج وكاتب سيناريو ومتفرج وسياسى.يقول «عبداللطيف»: لهذا الرجل دائمًا سبعة وجوه وسبع سماوات يمكن أن يحلق فيها، وأصعب ما يواجه الصحفى أمام هذا الطائر، هو مزاجه الشخصى واختيار ما يفتح شهيته للكلام، فلم أجد خيرًا من السؤال الذى لم يخل منه كل الحوارات التى أجراها: «ماذا بقى من الفنون لم تجربه؟». أجاب «جاهين»: «الرقص والإخراج والقصة والراوية».قلت له: «رتب نفسك لكى أعرف مع أى فنان أتحدث؟»فأجاب: «ظاهرة التعدد ليست بهذا الاتساع، أنا أعمل بالصحافة ومتخصص فى رسم الكاريكاتير، ومن وقت لآخر يخطر ببالى معنى أريد أن أعبر عنه بالشعر، وعندما يعرض أحد الأصدقاء علىّ أوراق فيلم سينمائى، وأجد أننى يمكن أن أضيف له سأكتب وأسهم، ومن هنا كتبت الأغانى، ومنْ يكتب الأغنية ويعش فى موقف سياسى تجده ينفعل ويتعاطى مع قضيته، كل هذا حدث فى أغنيتى عن مصنع أبوزعبل بعد العدوان الوحشى الإسرائيلى على العمال الأبرياء وقلت فيها: (إحنا العمال اللى اتقتلوا.. قدام المصنع فى أبوزعبل.. بنغنى للدنيا ونتلو... عناوين جرانين المستقبل)». يعلق «عبداللطيف» على كلام «جاهين»: «تلك المقابلة استمرت ساعتين كاملتين أعطاهما لى من آخر أيام عمره وأغلاها».يُعرفها المؤلف بأنها «عائشة» العلم النابغة واللامعة والعالمة والمفكرة والباحثة والفقيهة وأستاذة التفسير والحديث والشريعة بجامعات عديدة حول العالم، وهى الكاتبة بالأهرام، إنها الدكتورة عائشة محمد على عبدالرحمن المولودة فى ٦ نوفمبر ١٩١٣. يقول: «شاهدتها أول مرة على مائدة الإفطار الرمضانى فى كافتيريا الدور الثانى عشر بجريدة الأهرام عام ١٩٨٠، وكنت حديث العهد بالعمل فى المؤسسة، وسألت نفسى مغتبطًا: أهذه بنت الشاطئ؟».لاحقًا اقتربت من دائرتها وكانت هى «سلطانة» مجلسها المتوجة، وجدتها حليمة متسامحة أبعد ما تكون عن الافتتان بالدنيا، إلى أن يقترب أحد من عرينها فى اللغة والدين ينقلب الحلم إلى غضب، وتتحول بنت الشاطئ الوديعة اليمامة إلى نسر جارح. يضيف: «وجدت ذلك فى موقفين، الأول حدث فى أواخر أيامها حين تصدت لحملة المنتفعين بالإعجاز العلمى للقرآن التى جسدتها مقالات الدكتور مصطفى محمود، حيث استخدمت فى مقالاتها مدفعيتها الثقيلة من الحجج والمنطق المتماسك لإثبات أن العلم هو الذى يحتاج القرآن دليلًا لبراءته وإنسانيته وليس العكس. والثانى حين شخطت فى حاكم الأهرام إبراهيم نافع، وقت أن كان صمت صالة التحرير لا يُكسر إلا لصوتها وسألته محتجة (وديتوا الهمزة فين يا إبراهيم)؛ وكانت تقصد الهمزة الموجودة فى حرف (إنّ) فى الآية القرآنية الكريمة (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)».يتابع: «حينها تحدث إليها نافع معتذرًا ومقرًا بالذنب والخطأ، وأمر بالتحقيق وضبط وإحضار المتسبب فى كارثة نسيان الهمزة، ثم بقوة مدهشة قالت (إذا رأيت الكاتب أو الصحفى نال شهرته لأنه درس شكسبير وتشيكوف وسارتر وهوجو، قبل أن يقرأ المتنبى وابن خلدون ومحمد عبده، فاعلموا أنه كاتب شيطانى مصيره وصحافته الموت عند حلول رمضان الذى تسلسل فيه الشياطين».وأضافت: «الأصالة فى الثقافة والتدين ليستا معناهما العرج الفكرى الذى سمعته من الدكتور زكى مبارك، عندما لاحظ أن بعض الأسر فى قرية بالصعيد يكثر فيها العرَج، وعندما استفسر وجد أنهم يتزاوجون من بعضهم، ولا يصاهرون الأجانب على الإطلاق، وفى رأيى ما يصح فى الأجساد يصح فى عالمى الثقافة والدين، فالحفاظ على الهوية لا يعنى الانغلاق».إذا شاهدت المصريين يجمعون على شخص، فهى حالة تمرد على الجمود وتعطش لمبدع حقيقى والشوق للبطل المخلص، وعندما يعثرون عليه يتفننون فى التعبير عن طاعته وبلع الزلط من أجل راحته، وذلك هو الانطباع الذى يخرج به من يقرأ مسيرة عطاء الدكتور رائد زراعة الكُلى، والتى يرصدها المبدع الكبير الدكتور محمد المخزنجى فى كتابه «السعادة فى مكان آخر»، وذلك حسب رؤية المؤلف أنور عبداللطيف فى كتابه هذا. يقول «عبداللطيف»: «بطل هذه الملحمة ليس من الخيال العلمى للروائى والكاتب محمد المخزنجى، ولا كائنًا فضائيًا؛ إنه مجرد مواطن مصرى يرى أن للسعادة طريقًا آخر، وقمة السعادة أن تفعل المطلوب منك».مؤهل «غنيم» فى ذلك كان إيمانه بحق المصريين فى الكرامة، فصنع دولة بدستور وقواعد اسمها جمهورية قسم ٤، أسسها فى مدينة ريفية اسمها «المنصورة»، لا تملك من المدنية إلا تاريخًا مشرفًا، حين حاول المحتل أن يشعل حربًا دينية بين الشرق والغرب منذ أكثر من ٨٠٠ عام.فى عام ١٩٧٥ عاد الطبيب المصرى الشاب آنذاك إلى المنصورة بعد سنوات قضاها متنقلًا بين لندن ونيويورك والسويد، لكنه وجد زملاءه يجرون الغسيل الكلوى للمرضى بأدوات متواضعة، وعليهم ضغوط ضخمة بسبب أعداد المرضى وقلة الإمكانات، وحدث أن جاءته مريضة من إحدى قرى ريف الدلتا، فاقترح عليها «غنيم» إجراء عملية جراحية لنقل الكلى، فأبدت استعدادها، وبدأ مع فريق عمله المغامرة، فى عملية استحوذت على اهتمام العالم أجمع، باعتبارها أول عملية من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، وقد كتب لتلك الخطوة النجاح وعاشت المريضة وعملت سكرتيرة فى المستشفى وتزوجت وأنجبت ابنًا.بين سطور كتاب «المخزنجى» يقدم واحدة من آيات المجد فى حياة معجزة الطب، وذلك عندما حضر السادات لزيارة مستشفى المنصورة العام، متجهًا مباشرة إلى عنبر «غنيم»، ليجلس فى مكتبه الضيق منبهرًا بما شاهده، ليصدر الرئيس أمره الفورى لفوزى عبدالحافظ سكرتيره الخاص قائلًا: «يُعين محمد غنيم مستشارى الطبى»، لكنه رغم ذلك خشى أن يغادر حلمه ويترك المشروع الذى بدأه، فقرر الذهاب إلى «السادات» فى استراحته مستفسرًا عن طبيعة عمله بالضبط، فأجابه: «أنا مش ناقص دكاترة حولى، لكن هدفى أن يسهل المنصب عليك أى إجراءات مع وزارة المالية ورئيس الوزراء لخدمة القطاع الطبى».ورغم المعارضة التى لاقاها رائد زراعة الكلى من أساطين الروتين فى مصر، نجح فى إجبار العالم على احترام المصريين، بعدما وصلت سمعة مركزه لجميع أنحاء المعمورة، وباتت المنصورة قِبلة لحالات مرضية كثيرة من أمريكا وأوروبا وإفريقيا.ترك الكاتب الصحفى صلاح جلال رئاسة تحرير مجلة «الشباب»، وخلفه الأستاذ عبدالوهاب مطاوع، فى تلك الفترة واصل يوسف إدريس هجماته على الصحافة القومية وعلى رأسها جريدة «الأهرام»، متهمًا إياها بأنها لا تهتم بالرأى الآخر، ولا بأبنائها النابغين.استشهد «إدريس» بهجوم «الشباب» عليها خلال فترة وجود «جلال»؛ فجاءه الرد من «مطاوع» بمواجهته بحواره المنشور على صفحات المجلة فى يونيو عام ١٩٨١، والذى قدم من خلاله نقدًا جريئًا لسياسة الحكومة والمجتمع والذى تم نشره دون حذف. يقول «عبداللطيف»: «كنت ذلك الشاب الذى أجرى الحوار، وكان نوعًا من المكايدة والمداعبة دبرها الراحل جلال بإيعاز من الأستاذ فريد جلال، رئيس قسمى فى الأهرام، الذى قرر خصم نصف يوم من راتبى بعد علمه بانتخابى كامل الزهيرى المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، والذى كان ينافس رئيس تحرير الشباب؛ وكان يوسف إدريس يدعم الزهيرى بكل ما أوتى من قوة وكلمة».خلال هذا الحديث انتقد أمير القصة القصيرة الإسراف فى المهور، والذى أدى لعزوف الشباب عن الزواج، بل دفعهم للبحث عن النعيم الزائف مع بنات الحور العين وسط جماعات التكفير والتطرف، واقترح يومها أن يتزوج الولد البنت لمدة ساعتين فى اليوم، ثم يعود لبيت أبيه وتبقى هى عند أهلها.يضيف «عبداللطيف»: «سألته أيضًا عن الشباب المأزوم بين سياسات الانفتاح الاستهلاكى وسوء الفهم بينه وبين الكبار، وتأثير ذلك فى خلق جيل متمرد من الأدباء ينتمى إليه إدريس، وهو سؤال سبب صدمة كبيرة لصاحب (أرخص ليالٍ)، فقد كان يعتبر كتابته تحريضًا للشباب فى كل زمان».يتابع: «جاء رده بأنه لا يوجد شىء اسمه جيل، لكن هناك نهرًا وتيارًا أدبيًا مستمرًا وممتدًا، كل واحد يسبح فى نهر الزمن الأوسع، صعب جدًا أن تقول هذا الأديب من جيل الخمسينيات وهذا من جيل الستينيات، وهذا يعبر عن الجيل، فهذا التقسيم لا يصلح لوصف حقيقة أدبية وعلمية وفنية».