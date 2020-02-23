رجال الأعمال تستعرض كيفية تحسين العمل الجمركي.. غدًا

تعقد لجنتي الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا غدًا الاثنين الموافق 24 فبراير، مع السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور كلًا من محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وأكد المهندس محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين في تصريح لـ"الدستور"، أن جمعية رجال الأعمال ستعقد لقاءات مع قيادات الحكومة من أجل حل مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذا اللقاء مع رئيس مصلحة الجمارك يستعرض ما قامت به المصلحة لتطوير العمل الجمركي.وأشار المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه سيتم استعراض كيفية تحسين مركز مصر في مؤشر التجارة الخارجية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على آليات انضمام المتعاملين مع الجمارك لبرنامج الفاعل الاقتصادي وما له من فوائد اقتصادية.