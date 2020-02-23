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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب ميركل يسجل أسوأ نتيجة له منذ 70 عامًا

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:31 م
ميركل
ميركل
وكالات
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كشفت التوقعات الأولية أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، قد سجل في انتخابات ولاية هامبورج اليوم الأحد، أسوأ نتيجة له في انتخابات برلمانية على مستوى ألمانيا منذ 70 عاما.

في المقابل، أظهرت التوقعات فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات بأكبر نسبة من الأصوات، تلاه حزب الخضر في المركز الثاني، ما يسمح للحزبين باستئناف ائتلافهما الحاكم في الولاية الواقعة شمال ألمانيا.

ولا يزال من غير المعروف بعد، ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر، سيتمكنان من الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

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