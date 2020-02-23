حزب ميركل يسجل أسوأ نتيجة له منذ 70 عامًا

كشفت التوقعات الأولية أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، قد سجل في انتخابات ولاية هامبورج اليوم الأحد، أسوأ نتيجة له في انتخابات برلمانية على مستوى ألمانيا منذ 70 عاما.في المقابل، أظهرت التوقعات فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات بأكبر نسبة من الأصوات، تلاه حزب الخضر في المركز الثاني، ما يسمح للحزبين باستئناف ائتلافهما الحاكم في الولاية الواقعة شمال ألمانيا.ولا يزال من غير المعروف بعد، ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر، سيتمكنان من الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.