غانتس: الحكومة الإسرائيلية أسيرة لحركة حماس

أعلن رئيس حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية أسيرة لحركة حماس، معتبرا أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يعصر نتنياهو ويجبره على دفع الدولارات.وحول إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات والمدن الإسرائيلية، قال غانتس "نتنياهو غير قادر على إعادة الردع ولن يجلب تهدئة، في غضون أسبوع سنستبدل الحكومة المتعثرة المترددة ونعيد الأمن لسكان الجنوب بقوة وعزم، إما أزرق أبيض، أو صفارات إنذار"، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.وكانت مصادر إسرائيلية، قد أفادت مساء اليوم الأحد، بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.