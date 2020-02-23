مستثمرو أسيوط: إلغاء حبس رجال الأعمال يشجع على زيادة الاستثمار

أشاد المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط، بحديث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول إلغاء عقوبة الحبس على رجال الأعمال والمستثمرين.وأكد "حمزة" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرار إلغاء حبس رجال الأعمال واستبداله بأي عقوبات أخرى كفرض مبالغ مالية أفضل بكثير، ويؤدي إلى زيادة ضخ الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى إعادة ثقة المستثمر في نفسه.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن القيادة السياسية في الفترة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع المستثمرين والعمل على حل مشاكلهم، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة دعم الصناعة المصرية وحل أزمة المصانع المتعثرة.