محمود خليل يكتب: سهم عربى فى قلب إيران

أوجعت هزيمة العرب أمام الفرس فى موقعة «الجسر» عمر بن الخطاب وجعًا شديدًا، وأمام ما سكنه من غضب جراء ما تمخضت عنه من نتائج قرر أن يقود بنفسه جيشًا لمواجهة الإيرانيين، ورحب من حوله من المسلمين بذلك ترحيبًا كبيرًا، باستثناء على بن أبى طالب. مَن رحب بالفكرة أخذ يردد لـ«عمر» أن جيشًا يكون على رأسه لا بد أنه منصور، ولست أدرى هل عبّروا بهذا الكلام عن إحساس بأن بركة النصر ستحل على المسلمين إذا قادهم عمر بفضل سابقته فى الإسلام وبلائه مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أم عبّروا عن وجهة نظر تتعلق بالقدرات العسكرية الخاصة لعمر؟،

أتصور أن التفسير الأول هو المرجح، لأنه لم يكن معلومًا عن عمر قيادة معارك عسكرية، سواء فى تجربته قبل الإسلام أو بعده. وجهة نظر على بن أبى طالب- فى هذا الموقف- كانت أكثر اتزانًا، فقد حذر «عمر» من قيادة الجيش المحارب للفرس بنفسه، وقال له إنه لا يمكن أن يأمن أن يخرج صوت خائن من الصف فيهتف: «قُتل عمر»، فيضطرب الناس أعظم الاضطراب، ويخسرون المعركة، ونصحه بالمكوث فى يثرب، واقترح عليه أن يجعل من سعد بن أبى وقاص قائدًا للجيش الزاحف إلى العراق. تشكّل جيش سعد من ١٠ آلاف مقاتل وزحف إلى العراق، حيث تقبع دولة المناذرة، التى كانت تشكل جيبًا فارسيًا فى المحيط العربى، وانتصر العرب فى هذه المعركة وتمكنوا من قتل ملك المناذرة بالعراق نعمان بن ميسرة، وهرب من تبقى من جيش النعمان إلى القادسية، حيث انحازوا إلى الجيش الإيرانى الذى يقوده «يزدجرد». نشبت معركة بين العرب والفرس بالقادسية تواصل فيها القتل والقتال لمدة ١٠ أيام، وانتهت بانتصار جيش سعد بن أبى وقاص، وقد ابتهج عمر بهذا النصر ابتهاجًا عظيمًا.

وقد ربح المسلمون فى القادسية مغانم كثيرة، ونال مقاتلوهم مالًا وفيرًا وأصابوا الكثير من الذهب والفضة. ويذكر «شاهين مكاريوس»، فى كتابه «تاريخ إيران»، أن العرب أخذوا يبدلون الذهب بالفضة بسبب جهلهم بقيمة المعدن الأول. ويقول «ابن كثير»، فى «البداية والنهاية»: «وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف كثره، فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب، وخمست وبعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه». وقبل أن يصله خبر النصر كان عمر شديد القلق ويخرج كل يوم ويسير على الطريق يتحسس الأخبار، ويتوقع فى أى لحظة أن يأتيه من يحمل له أخبارًا من العراق ومصير القوات التى أرسل بها إلى هناك، فهزيمة جديدة كانت تعنى اضطراب الدولة العُمَرية أشد الاضطراب، لذا فعندما جاءه البشير بالنصر فرح فرحًا كبيرًا. وبعد السيطرة على العراق أصدر عمر أوامره للجيش بالتحرك نحو «المدائن» عاصمة الدولة الفارسية. وما إن وصلت الأخبار إلى قصر كسرى بذلك حتى أرسل إلى قائد الجيش العربى يدعوه إلى إرسال وفد من طرفه يتحدث معه فى شأن ما يريده العرب من وراء هذه الحرب.

ومن الأهمية بمكان أن نتأمل موقف الفرس من العرب، من خلال الحوارات التى دارت بين الطرفين والتشبيهات التى استخدمها رستم، القائد العسكرى، وكسرى فارس وهما يردان على رسل سعد بن أبى وقاص وهم يخيرونهما بين الإسلام أو الحرب قبل اندلاع المعركة. فهذه الحوارات كانت كاشفة إلى حد بعيد عن صورة العرب لدى الفرس. يذكر «ابن كثير» أن «رستم» لما استمع إلى كلام المغيرة بن شعبة وهو يحدثهم عن مطالب المسلمين، رد عليه واصفًا العرب بأنهم كـ«مثل الذباب رأى العسل فقال من يوصلنى إليه وله درهمان فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول مَن يخلصنى وله أربعة دراهم». والوصف يحمل إشارة من جانب «رستم» إلى طمع العرب فى خيرات الفرس ومالهم وجنانهم وثرواتهم. وفى فقرة أخرى وصف العرب بـ«الثعالب الطامعة»، حين قال للمغيرة: «ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرًا فى كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفًا رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئًا كثيرًا فجاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله. فهكذا تخرجون من بلادنا». ويشير هذا الوصف إلى جانب آخر من نظرة الفرس إلى العرب، حيث كانوا يعتبرونهم مجموعة من الثعالب الذين يعاملهم الفرس بالحسنى والإشفاق بسبب جوعهم، فى إشارة إلى سماح بلاد فارس للعرب بالتجارة والإقامة فيها، وأن الثعالب لما كبرت وسمنت من خير فارس إذا بها تبادر إلى عض اليد التى أكرمتها. أما كسرى فارس «يزدجرد» فقد وجد حلًا لطيفًا للموقف، إذ يروى «ابن كثير» أنه اقترح على المغيرة أن يعطيه كسوة له، وبالنسبة لـ«سعد بن أبى وقاص» يعطيه كسوة وألف دينار ومركوب، على أن ينصرفوا ولا يرى وجوههم بعد ذلك. أما «شاهين مكاريوس» فيذكر، فى كتابه «تاريخ إيران»، أن «يزدجرد» قال للعرب: «أنا أعلم أنه ما حملكم على المجىء إلى بلادى إلا ما أنتم فيه من الجوع والجهد والبؤس والضنك، فإن كان ذلك كذلك فأنا أوفر لكم الإبل طعامًا وكسوة وزادًا وأحسن إليكم جهدى وأرسلكم تمضون إلى بلادكم. وإن كنتم ترجون أخذ بلادى وزوال ملكى فأعلمونى حتى أبغى لكم الغوائل وأنصب لكم الحبائل».

الواضح أن قيادات الفرس أساءت تقدير الموقف وعماها غرور الثروة وصلف التاريخ والحضارة عن تقدير قوة العرب وصبرهم على الجهاد والجلاد، ولم يستوعبوا التحول الذى أحدثه فيهم النبى، صلى الله عليه وسلم، لذا فقد تعاملوا بنظرة تاريخية مع العرب، بعيدة كل البُعد عن الواقع. لم يدرك «يزدجرد» التحول الذى حدث للعرب بعد البعثة المحمدية. فقد اعترف أحدهم أمامه بأنهم كانوا أشد جوعًا وبؤسًا مما يصف وأنهم كانوا يأكلون الميتة، ويأخذون ما ليس لهم بحق، ولا يعرفون حلالًا ولا حرامًا، بمعنى أنهم كانوا فى حالة ضياع مادى وأخلاقى، لكن أمورهم كلها اختلفت بعد دخولهم فى الإسلام، فأصبحوا أكثر انضباطًا وغدوا أقدر على خوض المعارك والقتال. عدم إدراك هذا التحول كان السبب المباشر فى هزيمة الفرس أمام العرب. كانت إيران أقوى بمقاييس العدد والعدة من العرب، ما ولّد لديهم فائض إحساس بالقوة والثقة والغرور والصلف، مثّل سرًا من أسرار هزيمتهم أمام جيش عربى لا يملك ما يملكون من أدوات، لكنه أكثر تواضعًا، ويرتكز على قناعة عقائدية جعلته أشد انضباطًا، فكان النصر حليفه. قاتل العرب الفرس داخل «المدائن» حتى وصلوا إلى قصر يزدجرد، فاضطر إلى الفرار إلى مدينة «حلوان» فطاردته قوات سعد بن أبى وقاص، وانطلق العرب يحتلون المدينة بعد الأخرى من مدائن الفرس حتى تمكنوا فى النهاية من السيطرة على إيران بأكملها.

