آمال علام: زواج ابنتي من قصي خولي تم على سنة الله ورسوله

كشفت الفنانة التونسية آمال علام، تفاصيل زواج ابنتها مديحة الحمداني، من الفنان السوري قصي خولي، مؤكدة أن الزواج تم على سنة الله ورسوله.وقالت خلال لقائها في برنامج لبرنامج "فكرة سامي الفهري"، مع الإعلامي الاعلامي هادي الزعيم، والمُذاع عبر فضائية "الحوار التونسي" إنها هي من قامت بتسمية نجل ابنتها والذي أنجبته في تونس حيث إن ظروف ولادتها تصادفت خلال وجودها في زيارة لهم بتونس، مشيرة إلى أن الطفل يحمل الجنسية التونسية.وأكدت أن الفنان قصي خولي كان يريد أن يطلق على ابنه اسم "العميد"، ولكن هذا الاسم هو رتبة في الجيش بتونس ولا يجوز إطلاقه على الأسماء العادية.وتم الكشف مؤخرًا أن اسم الطفل ليس العميد جونيور، كما أعلن قصي على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، ولكن الطفل يدعى فارس، ويعيش رفقة والدته في أمريكا.وعلى الرغم من انتشار فيديو مديحة الحمداني، والذي هددت فيه "الخولي" بفضح أسراره بشكل واسع إلا أنه لم يدل بأي تصريح حول حقيقة الكلام الذي قالته.وربط البعض بين ظهور مديحة ووالدتها في هذا التوقيت، خاصة أن والدتها خرجت بعد يوم واحد فقط من نشر ابنتها للفيديو.بينما استنكر البعض الأخر تصريح الفنانة آمال علام، حول أن زواج ابنتها على سنة الله ورسوله، وقصي الخولي، مسيحي الديانة، ومديحة الحمداني مسلمة، وذكر البعض أن الزواج مدني.وكانت هناك العديد من الشائعات قد دارت حول أن انجاب قصي خولي من مديحة الحمداني تم عن طريق المساكنة وليس الزواج.