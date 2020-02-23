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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل خطة وزارة المالية لتحسين المؤشرات الاقتصادية

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:17 م
تحسين المؤشرات
تحسين المؤشرات
راندا التوني
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كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة والتوسع في برامج الحماية.

وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل على تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار الإصلاح الاقتصادي.

ويعتبر إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين الموازنة العامة للدولة لمعدل لا يتعدى 80% من الناتج المحلي بحلول 20212022، بالإضافة إلى ضمان استدامة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2%.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد فوائد خدمة الدين في ضوء الأسعار العالمية للسلع الأولية الرئيسية، وتعكس تقديرات الموازنة لعام 20192020 والتي تبلغ 1005.4 مليار جنيه بدون مدفوعات الفوائد عدد من السياسات الإصلاحية، ومنها زيادة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه، و5 مليارات جنيه خلال 20192020.

كما تعتزم الحكومة ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب التدريجي من الدعم العيني غير الموجه، وخاصة دعم الطاقة والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت وزارة المالية، إنها تستهدف خلال العام المالي الجاري 20192020، زيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه، تشمل 30.5 مليار لزيادة الأجور و28.5 مليار جنيه للمعاشات، اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وأضافت أنها عملت خلال العام المالي 20192020 على مراعاة جميع أوجه تحسين حياة المواطن، وأولت اهتماما كبيرا للبنود المتعلقة بالمواطن في الموازنة العامة للدولة، إذ رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، مع تمويل أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار العلاوة الدورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 75 جنيها للجميع، مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين، بالإضافة إلى استهداف زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

ووجهت وزارة المالية، وفق التقرير، 4 مليارات جنيه لدعم تنمية الصادرات خلال العام المالي 20182019، مستهدفة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 20192020، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي 20182019، و3.5 مليار جنيه خلال 20192020.

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