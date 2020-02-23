الجيش السوري يحرر قريتي الشيخ دامس وحنتوتين بريف إدلب

نجحت وحدات من الجيش السوري في استعادة قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد الجماعات المسلحة خسائر بالأفراد والمعدات.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المركزة على محاور تحرك التنظيمات الإرهابية وحررت قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد أن دمرت آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم ولاحقت فلولهم المندحرة باتجاه بلدتي كفرسجنة ومعرزيتا.وأشارت الوكالة إلى أن العملية العسكرية على هذا المحور أسفرت عن تدمير 3 سيارات للإرهابيين ومصادرة ذخائر وعتاد كانت بحوزتهم.وكانت وحدات من الجيش رصدت تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية فيه بمحيط بلدتى كفرنبل ومعرزيتا وقرية الفطيرة إلى الجنوب الغربي من معرة النعمان وتعاملت معهم برمايات مدفعية وصليات صاروخية أدت إلى قطع طرق إمداد الإرهابيين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.