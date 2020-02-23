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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سائق يطعن زميله بسبب أولوية الركوب في الغربية

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:13 م
يطعن زميله
يطعن زميله
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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أقدم سائق «توك توك» على طعن زميله عدة طعنات بالصدر في السنطة بمحافظة الغربية؛ بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة السنطة إشارة من المستشفى العام بوصول «أ.م»، 18 سنة سائق توك توك مقيم بقرية ميت يزيد مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج.

وبإخطار اللواء محمد عمران، مدير المباحث انتقل الرائد محمد الدهراوة، رئيس المباحث والنقباء حسام قطامش ومصطفى الحو ومحمد أبو سديرة معاوني المباحث وبالفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو "ع. ش"، 17 سنة، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية بإحداث إصابته؛ لحدوث مشادة كلامية بينهما للخلاف على أولوية تحميل ركاب التوك توك الأمر الذي تطور إلى مشاجرة وقام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على المصاب بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في وتم التحفظ عليه.

بالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيق وإرسال السلاح المستخدم للمعلم الجنائي وطلب تحريات مباحث مركز السنطة حول الواقعة.

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