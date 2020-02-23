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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر
الأحد 23/فبراير/2020 - 06:52 م
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قرر مسئولو نادي الزمالك التقدم بالتماس للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لتخفيف العقوبات على بعض اللاعبين بعد القرارات التي صدرت في الساعات الماضية.
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