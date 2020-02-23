تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي لدولة قطر (فيديو)

كشف عدد من وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة سرية لمسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى قطر.وأوضح الفيديو، الذي أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، وقائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال "هرتسي هليفي" قاما بزيارة سرية بأوامر من رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لتنفيذ مخطط إسرائيلي في غزة.وسيتم المخطط الإسرائيلي عبر حث القطريين على مواصلة تحويل الأموال إلى حماس، والسيطرة على القطاع، في الزيارة التي كانت في 14 من فبراير 2020 واستمرت 24 ساعة، والتقى فيها المسئولين الإسرائيليين عدة مسئولين قطريين من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات القطري "محمد المسند" و"محمد العمادي" المبعوث القطري إلى قطاع غزة.وتناول المسئولون الإسرائيليون مع المسئولين القطريين خلال الاجتماع، بحث الأوضاع في قطاع غزة والمساعدات المالية القطرية للقطاع، وإرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وبعدها قامت قطر بإعلانها إرسال 15 مليون دولار لحركة حماس عبر إسرائيل.