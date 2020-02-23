الجندى يطالب بتأجيل مباراة القمة: الدنيا هتولع

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أحداث الشغب بمباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك مساء الخميس الماضي بدولة الإمارات، قائلًا: "الجو مشحون جدًا ودخل علينا تعصب وتوتر والبعض يريد إشعالها نارًا، ولا أنصح بوجود الجمهور في المباريات لأن الجمهور ما زال يحتاج مزيدًا من الوعي".وأضاف الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، أن ما حدث في الإمارات لو كان وقع في مصر كانت شظاياه ستتطاير، ناصحًا الجهات المختصة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك القادمة: "لأحسن الدنيا هتولع" وفق تعبيره.وتابع: "يا اتحاد الكرة الوقت غير مناسب لمباراة تؤدي إلى التناطح والتعصب، وهذه مباراة ستكون أقرب إلى معركة ثأرية" وهذه ليست الروح الرياضية الواجبة.