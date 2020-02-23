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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غزة تطلق 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل.. والاحتلال يفتح الملاجئ

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:29 م
غزة
غزة
مروة عنبر
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عقب ساعات قليلة من التنكيل بجثة شاب فلسطيني شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفا باتجاه المناطق الإسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.

من جانبها، دوت صافرات الإنذار مساء اليوم الأحد، في مدينة عسقلان جنوب الكيان الإسرائيلي ومستوطنات غلاف قطاع غزة محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.

وأفادت وكالة صفا الفلسطينية، بإطلاق المقاومة رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، وأن منظومات القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن 20 صاروخا أطلقت من القطاع، مدعيا أنه تم اعتراض 10 منها.

في السياق، أفادت القناة الـ12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوجه إلى جلسة مشاورات أمنية طارئة في مقر وزارة جيش الاحتلال، عقب إطلاق الصواريخ.

وكانت جرافة عسكرية إسرائيلية تقدمت خارج الشريط الحدودي، باتجاه جثمان شهيد، كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منهم.

وأخذت الجرافة العسكرية تنكل بجثمان الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه.

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