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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عاشور: راقصة وسائقو توك توك مقيدون بجداول «المحامين»

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:24 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، وصد غزو التعليم المفتوح وهما من أشد المعارك التي خاضتها النقابة في تاريخها بعد معركة تأسيس وإنشاء الكيان النقابي عام 1912.

أضاف عاشور، خلال لقائه المفتوح بمقر النقابة الفرعية بسوهاج، الأحد، أن معركة التنقية تمثل تاريخا فاصلا بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق: "استمرار الوضع السابق على التنقية كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".

وتابع نقيب المحامين أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع؛ نتيجة أن كارنيه المحاماة أصبح مع غير المحامين أمثال سائقي التوكتوك وعمال محطات الوقود، بل وصل الأمر إلى أن راقصة كانت مقيدة بجداول النقابة.

وأكد عاشور أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع، متابعًا: "النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك لضبط الحالات التي تسربت عن طريق الخداع والتزوير".

ونبّه أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش، معلنا أن النقابة ستدرس زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري، وستحدد الزيادة وفقا للحسابات الاكتوارية.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابة تصدت وقاومت أيضا غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات حتى أسقط وألغاه المجلس الأعلى للجامعات، بفضل رؤية نقابة المحامين التي نبهت لخطورته، مردفا: "لسنا أقل من الجامعات والنيابة والقضاء الذين رفضوا تعيينهم، ونقابة المحامين ليست الحائط المائل".
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور
سامح عاشور

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