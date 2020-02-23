إطلاق 20 صاروخًا نحو مستوطنات الاحتلال

أفادت القناة 12 العبرية بإطلاق حركات المقاومة في قطاع غزة مساء الأحد 20 صاروخًا نحو مستوطنات «غلاف غزة».أشارت القناة العبرية إلى أن بلدية عسقلان تعلن فتح الملاجئ وإلغاء أي فعاليات، وسط دوي صافرات الإنذار في عسقلان ومستوطنات "غلاف قطاع غزة"، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية.وقتلت قوات الاحتلال صباح اليوم شابا فلسطينيا ومثلت بجثته وأصابت 4 آخرين من بينهم حالات خطرة.وتعهّدت حركات المقاومة في قطاع غزة على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالرد على قوات الاحتلال والثأر لضحايا عملية خانيوس صباح اليوم، وقال إن شابين حاولا وضع عبوة ناسفة قرب السياج الأمني مع قوات الاحتلال.