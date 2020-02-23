سيامة كاهنين لإيبارشية مطاى

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن إيبارشية مطاي وتوابعها احتفلت أمس بسيامة كاهنين جدد للخدمة بالإيبارشية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية صلى القداس الإلهي صباح أمس بكنيسة الشهيد مار جرجس بمطاي، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وهما:- الشماس حنا حكيم كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس باسطال باسم القس بشاي.- الشماس أيمن عادل كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا ابرام بعزبة متى باسم القس بموا.شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير، ومن المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.