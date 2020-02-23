البابا تواضروس يشرح للأقباط: كيف نعيش حياة الصوم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "البابا الراعي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الصوم تحت شعار: "كيف؟ نعيش حياة الصوم".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أطول أصوامها في فبراير الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن اللحوم، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.