وكيل البرلمان يلتقى وفد مجلس الشورى الإندونيسى

التقى محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب بوفد مجلس الشورى الإندونيسى برئاسة إبرهام ليانتو عضو مجلس النواب الإقليمى، وحضر اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وحلمى فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة.وأكد الشريف وكيل أول مجلس النواب عمق العلاقات البرلمانية والتاريخية بين البلدين معربا عن شكره للحكومة والشعب الاندونيسى على مواقفه الداعمه للقرارات المصرية فى دعم المنطقةوقال الشريف إنه بالرغم من عمق العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين لكنها لم تصل حتى الان الى التعاون المطلوب فى التجارة بين البلدين حيث يصل حجم التجارة بين البلدين الى 203 مليون دولار فقط وهذا لايكفى ويجب تطويرها وزيادة معدل التجارة بين البلدين، لافتا إلى أن مصر تفتح ابوابها للاستثمار الاندونيسى فى مصر فى ظل معركة البناء التى تخوضها مصر لبناء مصر الحديثة فى كافة المشروعات سواء فى بناء الموانئ الجديدة والطرق والمناطق الصناعية الجديدة ونحن نشجع الجانب الاندونيسى للدخول فى هذه المشروعات من خلال جمعية الصداقة المصرية الاندونيسية.وأوضح وكيل مجلس النوب بعض الاصلاحات السياسية للوفد الاندونيسى سواء مجلس النواب او الشيوخ، مؤكدا ان هذه الاصلاحات السياسية ضمن منظومة عامة لبناء مصر الحديثة، مشيدا بالسفير حلمى فوزى سفير اندونيسيا بالقاهرة على دورة فى تقوية العلاقات بين البلدين.من جانبه اشاد ابرهام ليانتوا عضو مجلس النواب الاقليمى بالعلاقات بين مصر واندونيسيا مؤكدا ان العلاقات موجودة منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر وهى علاقات طيبة ويتواجد فى مصر نحو 7 الاف طالب اندونيسى يدرسون ويعيشون بمصر مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين.