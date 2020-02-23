جماعة إيمان ونور بكنيسة سيدة الرحمة بأسيوط تحتفل بالعيد الرابع لتأسيسها

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وبتشريف صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، احتفلت جماعة إيمان ونور بكنيسة سيدة الرحمة بالناصرية بإيبارشية أسيوط بالذكري الرابعة لتأسيس الاجتماع.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان في استقبال أصحاب النيافة الآباء الكهنة بالكنيسة والشمامسة والشعب.

وبدأ الحفل بالقداس الإلهي، ثم تم عرض فيديو يعرض الحصاد العام، ثم فقرة ترانيم للإخوة ثم عرض مسرحى لفريق الكنيسة بعنوان " أنا مختلف ".

وعلى صعيد أخر، تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، لبدء أطول أصوامها في فبراير الجاري، والذي يستغرق 55يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.