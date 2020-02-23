حمدى سليمان يهنئ الكويت بعيدها الوطنى ويؤكد مكانها فى القلب

وجه النائب حمدى سعد عمر سليمان، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، التهنئة لدولة الكويت، وسفارتها بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى لدولة الكويت.وقال سليمان، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت"، وهذه عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.ووجه التهنئة لأمير لكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مؤكدا أن العلاقات المصرية الكويتية، ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت.وأشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع مجالات العمل المشترك، مما أسهم فى تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.يذكر أن الرئيس السيسى، بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى.كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.