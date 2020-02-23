«المصريين الأحرار» بالإسكندرية يناقش مشكلات أهالى الدخيلة

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار بالدخيلة بقطاع غرب الإسكندرية، مؤتمرا لأهالي مساكن الصينية بالعجمي بالتعاون مع النائب حسن خير الله عضو مجلس النواب بالدائرة.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والنائب طارق السيد أمين المحافظة، حيث تمت مناقشة مشاكل المواطنين في رصف الطرق والصرف الصحي والإنارة ومعاشات تكافل وكرامة.وأشار النائب حسن خيرالله بسعادته بالتعاون المثمر بينه وبين أمانة الدخيلة بحزب المصريين الأحرار، مقدما الشكر والتقدير إلى النائب طارق السيد أمين المحافظة.وجاء ذلك في حضور أحمد ناجي أمين التنظيم، مصطفى أركان أمين مساعد الدائر، مني فاروق أمينة المرأة، ومحمد عوض مسئول لجنة التنمية المجتمعية.