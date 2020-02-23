لأول مرة.. لقاء للمجالس الرعوية بالإيبارشية البطريركية

انعقد أول لقاء للمجالس الرعوية بالإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورعاية وحضور نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.جاء ذلك بحضور أكثر من ١٥ كاهنا من الآباء الكهنة الرعاة وحوالي ٧٥ علماني ممثلين عن المجالس الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.احتوى اللقاء على عرض محتويات استمارة سبق توزيعها على المجالس الرعوية وتحتوي على (أنشطة الكنيسة وشرح لها، الصعاب التي تواجه الأنشطة المختلفة والكنيسة، المقترحات الممكنة أو التوصيات وغيرها من النقاط).وتحدث الأنبا باخوم خلال اللقاء، وعبر عن فرحته بوجوده في هذا الجمع وسرده لتاريخ البيت "دار سيدة السلام"، بجانب فتح دائرة المناقشة لكل الحضور حول الاقتراحات أو التعليقات، ثم تم التأمل في إنجيل من الكتاب المقدس تلاه كلمة روحية من نيافته، هذا ووجه نيافة الأنبا باخوم كلمته للمجالس والتي دارت حول تعريف للمجلس الرعوي الإيبارشي وسرد تاريخه وهدفه وهو "تعضيد الشركة بين الراعي والرعية"، موضحا أهمية توحيد الرؤية والاتجاه.وأكد الأنبا باخوم، أن هذا هو ما يساعد على سرعة الحركة نحو الهدف، مضيفا أن المجلس من أهم أهدافه أيضا تبادل الخبرات، مشددا على ضرورة وجود الشباب في المجالس لأنهم "الكنيسة"، متطرقا إلى العديد من المهام والأهداف الأخرى للمجلس الرعوي بجانب الأخبار الجديدة للإيبارشية والافتتاحات الجديدة القادمة.اختتم نيافته بكلمة شكر لجميع الحاضرين وللاباء الكهنة وبصلاة السلام الملائكي.