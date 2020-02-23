ينفذ فورًا.. محافظ أسوان يغلق شوادر اللحوم العشوائية

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غلق وإزالة أى شوادر عشوائية تقوم ببيع اللحوم بعيدًا عن محلات الجزارة المرخصة والرقابة البيطرية والصحية، مع منع ذبح المواشى والخراف فى الشوارع والالتزام بذبحها داخل السلخانات لتوقيع الكشف البيطرى الظاهرى بواسطة أطباء المجازر، ثم ختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام غير الصالح منها.وكلف محافظ أسوان، الطب البيطري والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ هذا القرار بشكل فورى من خلال حملات مفاجئة على هذه الشوادر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الالتزام ببيع اللحوم البلدي داخل محلات الجزارة طبقًا للاشتراطات البيطرية والصحية لعرض وبيع اللحوم.ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه تم تنظيم حملة تفتيش من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم البلدى الكبيرة المذبوحة خارج السلخانة بمدينة أسوان، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على هذه الكميات وتحرير محاضر للمخالفين والتى تنوعت ما بين ذبح خارج المجزر وأيضًا بيع لحوم بالشوارع العمومية مما يعرضها للتلوث، وبالتالى بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الاتجاه.