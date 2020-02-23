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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كورونا» يطيح بعرض أزياء «جورج أرماني» في إيطاليا

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
كورونا
كورونا
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ألغت فينيسيا عرض أزياء جورجيو أرماني في ميلانو بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في مقتل شخصين وإصابة أكثر من 130 في جميع أنحاء إيطاليا مع إغلاق 12 مدينة.

وأصدرت دار الأزياء بيانًا أعلنت فيه أنه سيتم بث عرض اليوم على موقعها الإلكتروني بدلًا من المنصة، كما أجلت إيطاليا ثلاث مباريات لكرة القدم في المناطق الشمالية من لومباردي وفينيتو بعد وفاة اثنين.

بيان يوضح الأزمة
أصدر "أرماني" بيانًا هذا الصباح أعلن فيه إلغاء عرض الساعة 4 مساءً اليوم نصه: "سيتم عرض المعرض خلف أبواب مغلقة، نظرًا للتطورات الأخيرة لفيروس كورونا في إيطاليا، والذي يتم بثه مباشرة أمام مسرح فارغ على موقع الويب الخاص بشركة أرماني، لذا يرجى عدم حضور العرض بعد ظهر هذا اليوم".
كما أجلت إيطاليا ثلاث مباريات لكرة القدم في المناطق الشمالية من لومباردي وفينيتو بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ألغت البندقية احتفالها الرئيسي بالكرنفال وجميع الفعاليات العامة الأخرى التي من المقرر عقدها في المدينة لمدة أسبوع على الأقل بعد أن تسبب فيروس كورونا -19 Covid-19 الجديد في مقتل شخصين في شمال إيطاليا وأدى إلى إغلاق 12 مدينة

ويرتدي السياح أقنعة واقية للوجه أثناء الكرنفال في البندقية قبل أن تعلن السلطات إلغاءها حيث من المقرر إلغاء الأيام الأخيرة من الكرنفال، والتي اجتذبت بالفعل الآلاف من الزوار.

أكثر من 5 آلاف شخص لزموا منازلهم
أغلق أكثر من عشر بلدات أمس السبت، حيث طُلب من 50000 شخص البقاء في منازلهم، بعد الوفيات وعدد متزايد من الحالات التي ليس لها صلة مباشرة بأصل تفشي المرض في الخارج.

دفعت العدوى الثانوية السلطات المحلية في منطقتي لومباردي وفينيتو إلى إغلاق المدارس والشركات والمطاعم وإلغاء الأحداث الرياضية الجماهيرية.

ويقوم الطاقم الطبي بنقل مريض إلى مستشفى Codogno، إحدى المدن الإيطالية الشمالية الواقعة تحت الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

جورج أرماني في سطور
أسس أرماني مع صديقه جاليوتي علامته التجارية الخاصة باسم «جورجو أرماني»، وفي شهر أكتوبر من نفس العام قدم مجموعته الأولى الخاصة بتصميمات للأزياء الرجالية لربيع وصيف عام 1976 باسمه الخاص، كما أنه قام بإنتاج أول خط لتصميم الأزياء النسائية في نفس الموسم.

بدا أرماني في توسعة علامته، بدأ يصدر منتجاته وتصاميمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979، وازدادت شهرته في أميركا بعد أن وقع عليه الاختيار لتصميم ملابس الممثل الهوليودي الشهير ريتشارد غير في فيلم امريكان «جيجولو»، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم جورجو ارماني بتصاميم رجال الأعمال الناجحين.

وفي أوائل الثمانينيات وقع أرماني اتفاقا مع شركة لوريال لصناعة العطور، كما أدخل عدة ماركات جديدة باسمه مثل ارماني جونيور وهي مخصصة للأطفال، وارماني جينز، وارماني برايفي وهي خاصة تصاميم الأزياء الراقية ( الهوت كوتور)، كما أطلق خط إنتاج للنظارات الشمسية وإطاراتها من خلال علامة امبريو ارماني.

ولم يكتفِ عند هذا الحد من الطموح فقد وسع أعماله وخطوط إنتاجه لتشمل الأثاث والديكور من خلال أرماني كازا، وافتتح أيضا مطاعم ومقاهي ومنتجعات أرماني التي أنشأها بالتعاون مع شركة إعمار العقارية في كل من ميلانو ودبي.

بعد هذا التطور والانتشار السريع والمتواصل، استطاع جورجو أرماني أن يصل للعالمية وتصبح علامته التجارية من أنجح وأهم العلامات التجارية في السوق العالمية، وأصبحت تتسابق شركات الإنتاج السينمائية لتتفق معه على تصميم أزياء طواقم العمل الفنية في مختلف الأفلام الأجنبية العالمية، فوصلت تصميماته في السينما أكثر من 100 تصميم، وصمم أيضا أزياء الملابس الرياضية الخاصة لإيطاليا في مسيرات الوفود في الأوليمبياد.

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