الكاثوليكية تطلق أحدث حلقاتها من «صوت الكنيسة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "صوت الكنيسة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أهم الأعمال الرعوية للأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وكذلك أهم أحداث الكنيسة خلال شهر فبراير الجاري.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، لبدء أطول أصوامها في فبراير الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن اللحوم، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.