الجمعة.. ليلى علوي ومدحت صالح «سهرانين» مع أمير كرارة

يستضيف أميركرارة الفنانة ليلى علوي ومدحت صالح في برنامج سهرانين الجمعة المقبل، والمذاع عبر فضائية ON E.وتكشف ليلى علوي خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها في الأعمال الفنية وكذلك موقفها من النجوم الشباب، كما يتحدث مدحت صالح عن أول برنامج شارك فيه وهو برنامج أبلة فضيلة، والذي يعد أول برنامج غنائي يشارك فيه.وشاركت ليلى علوي مؤخرًا في فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، في دورته الأولى والتي تحمل اسم «مئوية الفنان الراحل فريد شوقي».