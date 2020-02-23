افتتاح مدرسة السادس من أكتوبر الثانوية بنين العسكرية

افتتح خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري لمحافظة الجيزة مدرسة السادس ثانوي بنين العسكرية.وتفقدوا التجهيزات العسكرية بالمدرسة وميدان الرماية الالكتروني، وقاعات التدريب ومسرح العمليات والسلاحليك.كما تفقدوا أيضا فصول المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف علي أهم العقبات التي يواجهها الطلاب والعمل على تذليلها مع الدكتورة نجوي عبد المعطي مدير عام الإدارة.وأكد حجازي تفعيل مبادرة "متميزة يا جيزة" والتزام وحضور الطلاب للمدرسة، مدونا بعض الملاحظات التي سيتم متابعتها من قبل الإدارة.وفي نهاية الزيارة شكروا القائمين علي المدرسة وقائد التربية العسكرية بالمدرسة.كما زاروا إدارة 6 أكتوبر التعليمية لمتابعة العمل في مشروع خدمة الشباك الواحد والتطورات التي تشهدها الادارة تحت رعاية الدكتوره نجوي عبد المعطي، وأشادوا بالمجهود المبذول من قبل العاملين بالإدارة.