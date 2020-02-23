رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح مدرسة السادس من أكتوبر الثانوية بنين العسكرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:12 م
مدرسة السادس
مدرسة السادس
نورهان عبدالرحمن
طباعة
افتتح خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري لمحافظة الجيزة مدرسة السادس ثانوي بنين العسكرية.

وتفقدوا التجهيزات العسكرية بالمدرسة وميدان الرماية الالكتروني، وقاعات التدريب ومسرح العمليات والسلاحليك.

كما تفقدوا أيضا فصول المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف علي أهم العقبات التي يواجهها الطلاب والعمل على تذليلها مع الدكتورة نجوي عبد المعطي مدير عام الإدارة.

وأكد حجازي تفعيل مبادرة "متميزة يا جيزة" والتزام وحضور الطلاب للمدرسة، مدونا بعض الملاحظات التي سيتم متابعتها من قبل الإدارة.

وفي نهاية الزيارة شكروا القائمين علي المدرسة وقائد التربية العسكرية بالمدرسة.

كما زاروا إدارة 6 أكتوبر التعليمية لمتابعة العمل في مشروع خدمة الشباك الواحد والتطورات التي تشهدها الادارة تحت رعاية الدكتوره نجوي عبد المعطي، وأشادوا بالمجهود المبذول من قبل العاملين بالإدارة.

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على مشروع «حماية البيانات الشخصية» فى مجموعه

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

الصور

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

الأكثر قراءة

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

الباز يكشف عن تفاصيل عقوبات الأهلى والزمالك فى «90 دقيقة» الليلة

البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

مفاجأة.. 108 جنيهات إيرادات هيئة «الإصلاح الزراعي» في 365 يوما

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل لـ«مايون»

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

انخفاض فى قطاع السياحة بفرنسا بسبب «كورونا»

دراسة تكشف أهم مقومات الحياة الزوجية الناجحة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: تعديل موعد معرض أربيل للكتاب

«مدحت كوتة والنمور البيضاء» مع ١٢ فقرة في برنامج السيرك القومي

«دار الكتب» تقيم ندوة بالتعاون مع جامعة ماربورج في ألمانيا

«حقوقك القانونية» فى مكتبة مصر الجديدة 15 مارس