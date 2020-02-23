«الكاثوليكية» تنعي شقيق الأب بولس جرس

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك، مساء الأحد، في صلاة قداس الأربعين للمنتقل لمبي جرس شقيق الأب بولس جرس.أضاف باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه صلاة القداس الإلهي أقيمت بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة الذبيحة الإلهية، بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة رعاة الكاتدرائية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤمنين.على صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق لبدء أطول فترة صوم في فبراير الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.