فتح الملاجئ بغلاف غزة خوفًا من صواريخ المقاومة

أمر رئيس بلدية مستوطنة عسقلان بالقرب من قطاع غزة، منذ قليل، بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المستوطنة، بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ بشكل كثيف من القطاع.ووجه رئيس بلدية عسقلان بإلغاء كافة الأنشطة والفعاليات في المراكز المجتمعية والثقافية، وكذلك داخل مستوطنة سديروت، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وسُمع دوي صافرات الإنذار، منذ قليل، في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من القطاع تجاهها.واستشهد شاب فلسطيني يدعى محمد علي الناعم، 27 عامًا، صباح اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة، بدعوى اقترابه من السياج الأمني الفاصل ومحاولة زرع عبوة ناسفة.وارتكبت قوات الاحتلال الموجودة على حدود غزة جريمة ضد الشهيد الفلسطيني، بانتشاله بجرافة عسكرية- من أجل احتجاز الجثمان وعدم تسليمه لذويه- كما أطلقت النيران على عدد من الشباب الفلسطيني الذي حاول سحب الجثمان قبل أن تصل الجرافات العسكرية الإسرائيلية إليه، ما أدى لإصابة أربعة منهم.وأخذت جرافة عسكرية إسرائيلية تابعة للاحتلال تُحرك جثمان الشهيد الفلسطيني على الأرض، حتى رفعته من رأسه، وأصبح جسده متدليًا، وسحبته إلى حدود الداخل المحتل لاحتجازه، وفق القواعد التي أقرها نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق.