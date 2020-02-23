عاطف إمام: المهرجانات ليس لها علاقة بالموسيقى

قال الدكتور عاطف امام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، إن المهرجانات الشعبية لا يجب أن يُطلق عليها لقب "الأغاني".وأضاف إمام خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية دينا رامز، أن كل ما يطلقون عليه أغاني المهرجانات لا تمت إلى الأغاني ولا الموسيقى بأية صلة، لافتًا إلى أن كل هذه المهرجانات ماهى إلا كلام، يخرجون ويتحدثون به فقط.وشدد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، على ضرورة محاربة الغناء الهابط بالغناء الجيد، لافتًا إلى دور وزارة الثقافة في تقديم الدعم، من خلال أكاديمية الفنون وقصور الثقافة الخاصة بها، بالإضافة الى نقابة الموسيقيين، موصيًا بضرورة تكاتفهم لوضع برامج غناء في قصور الثقافة الموجودة في كل المحافظات، وإطلاق فكر غنائي جيد وراقي.