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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الصومالي يطلق عملية أمنية ضد حركة «الشباب»

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:11 م
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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بدأ الجيش الصومالي عملية أمنية ضد حركة "الشباب" المتطرفة بمنطقة "شابيلي الوسطى"؛ بهدف طرد عناصر الحركة من القرى الصغيرة الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية نصبت عددًا من نقاط التفتيش قرب قرية "بلعد"؛ لتفتيش السيارات على الطريق الواصل بين العاصمة "مقديشو" ومدينة "جوهر‎".

وتأتي العملية الأمنية بعد يوم من إعلان سلطات مدينة "جوهر" مقتل اثنين من عناصر حركة "الشباب"، في مداهمة عسكرية تستهدف موقعا تابعا للحركة.

يُشار إلى أن قوات الجيش الصومالي والاتحاد الإفريقي كثفت الهجمات على الحركة المتطرفة بجنوب البلاد، في إطار تعهدات الحكومة باستعادة السيطرة على جميع أنحاء البلاد قبل الانتخابات المقبلة.

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