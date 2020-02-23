بوتين: دمرنا مجموعات إرهابية مجهزة جيدًا فى سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا، تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد، وبالتالي وضعت حدا لمخاطر كبيرة كانت تهدد البلاد على المدى البعيد.وقال بوتين: "إن اليوم، أصبح أمن روسيا في أيد أمينة"، مضيفا: "ضباطنا وجنودنا مستمرون بثبات، وعلى مستوى جديد في تطوير مهاراتهم العسكرية من خلال التزامهم بتنفيذ التدريبات القتالية والاستراتيجية".