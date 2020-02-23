البرلمان يوافق على تعديل قانون تنظيم السجون

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك في مجموعة.وقال الدكتور علي عبدالعال يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة وذلك عملا للائحة الداخلية بالمجلس على أن يتم أخذ الرأي النهائي بعد مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون.