وكيل لجنة الموازنة يطالب وزير الرياضة بحل أزمة أندية الصعيد

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمتابعة توصيات اللجنة عن موازنة 2019- 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن دعمه الكامل للوزارة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها نحو شباب مصر، مطالبًا الحكومة ووزارتي المالية، والتخطيط بتوفير الاعتمادات المالية التي تمكن الوزارة من القيام بدورها.وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وزير الشباب والرياضة برؤية واضحة لدى الوزارة وخطة زمنية للقضاء على المشاكل الموجودة بالأندية ومراكز الشباب خاصة فى محافظات الصعيد، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم العمل على تطوير استاد سوهاج الرياضى فى شهر يونيو سنة 2015 ويتوقف بعدها فى شهر مارس عام 2016، حتى الآن بعد أن تم هدمه وتخريبه بحجة تطويره، وهو الأمر الذى لم يتم تنفيذه.وأضاف "سالم" أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى الجهات للتطوير، وأنها ستتسلم الاستاد فى أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي لم يُفعل حتى الآن، فضلا عن أن هناك مراكز شباب آيلة السقوط وصادر لها أمر إزالة، وأخرى بدون أسوار، وثالثة متوقف العمل بها.وشدد على ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بسرعة حل هذه المشكلات، وضرب أمثلة بعدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة وقرى طهطا، ورد الوزير على ذلك مؤيدا كل ما جاء بحديث النائب مصطفى سالم، لافتا إلى أن استاد سوهاج تم استلامه منذ أيام ومن المنتظر الانتهاء من الجدول الزمني للتطوير، وبخصوص مشكلات الأندية ومراكز الشباب فإن الوزارة ستعمل على حلها بشكل سريع.