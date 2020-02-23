«الصحة اللبنانية»: فحصنا 27 شخصًا وثبت خلوهم من «كورونا»

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن للمشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا» شملت 27 شخصا، وانتهت إلى خلوهم جميعا من الإصابة بالفيروس.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن وزير الصحة تأكيده استمرار جهود الكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا بين صفوف اللبنانيين القادمين من الخارج.وأشار إلى أن الصليب الأحمر اللبناني نقل أحد الأشخاص من مدينة بعلبك (بمحافظة بعلبك الهرمل- شمالي شرق البلاد) إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، كونه من ضمن ركاب الطائرة القادمة من إيران، والتي اكتُشف قبل يومين فيها أول حالة إصابة بكورونا في لبنان.واعتمدت وزارة الصحة اللبنانية مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي مركزًا رئيسيًا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيزه بغرف العزل والحجر الصحي اللازمة.وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية، قبل يومين، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أنه جرى عزل الحالة المصابة في غرفة حجر صحي مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.