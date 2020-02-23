«عبدالعال»: أخذ الموافقة على «حماية البيانات الشخصية» غدًا

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الأحد،على أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مطالبًا أعضاء المجلس بالتزام الحضور غدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه.من جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون من التشريعات الهامة، وتدارسته اللجنة خلال 66 اجتماعا بحضور كل ممثلي الحكومة، لافتًا إلي حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعي حول القانون، ومنها "الفيس بوك" و"تويتر" و"ميكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فى مجموعه، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التى لا تسري عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزي، وأرجئت الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانوني (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.ويأتي مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.ويكشف مشروع القانون عن حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات، وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي وبما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.