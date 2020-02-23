تغطية الطرح العام لـ«أميرالد» 17.7 مرة فى آخر أيام الاكتتاب

أغلقت البورصة شاشات "OPR" بعد انتهاء الجلسة الخامسة والأخيرة لاكتتاب شركة " إميرالد للاستثمار العقاري"، وذلك بعد تغطية الطرح العام 17.7 مرة، حيث شهدت شاشات "OPR" طلبات شراء 61.9 مليون سهم من الأسهم، عبر 664 أمرًا على الكمية المطروحة البالغة 3.5 مليون سهم.وسمحت إدارة البورصة المصرية بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة على نظام الـOPR اعتبارًا من يوم الإثنين الماضى ولمدة 5 أيام عمل انتهت اليوم لشريحة الطرح العام لشركة "إميرالد".وتم تقسيم أسهم الطرح بنسبة 95% للطرح الخاص بواقع 66.5 مليون سهم، و5% للطرح العام المخصص للأفراد لعدد 3.5 مليون سهم، ويبلغ إجمالي نسبة الطرح، 28% من أسهم الشركة بسعر للسهم الواحد 2.89 جنيه.