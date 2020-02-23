وزير سعودي: المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان حكومة وشعبًا

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مضيفًا في تصريحات صحفية في ختام اجتماع لمسئولي المالية من مجموعة العشرين " إن المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".من جهته قال باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي، أن من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، هي غياب الإحصائيات الرسمية، لافتًا إلى أن أي بلد متحضر ويمتلك سياسات مالية يجب أن يمتلك إحصائيات، وهذا غير متوفر في لبنان.وأن الشعب اللبناني يعاني من فقدان الوظائف، كما تم تخفيض رواتب العديد من الموظفين، وتراجع التحويلات المالية القادمة من الخارج، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم يشهد لها مثيل منذ قرن.