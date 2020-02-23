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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نساء مصر» تهنئ الكويت بعيدها الوطنى: تقف دائمًا بجانب بلادنا

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:41 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
إسلام نصير
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هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبًا بمناسبة عيدها الوطني الـ59، وعيد التحرير الـ280.

ووجهت العبسي، التهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لمساعيه المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، والوقوف الدائم مع مصر في كل مواقفها وأحداثها.

وأعربت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، عن سعادتها بالنهضة والتنمية الشاملة التي حققتها دولة الكويت شعبًا وحكومة، وطريقها للحفاظ على التماسك والسير في طريق التنمية والازدهار، وتحقيق خطوات بارزة على كل المستويات.

وأشارت العبسي، إلى وجود روابط قوية وأواصر تاريخية وعربية بين مصر والكويت يشهد عليها أبناء الشعبين، متابعة: "مواقف الكويت تجاه مصر محفوظة في التاريخ وسيظل يتذكرها الجميع، ومصر لن تدخر جهدًا لتعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة".

وأوضحت منال العبسي، أن مصر حريصة على التواصل الدائم مع الكويت لبحث القضايا التي تهم المنطقة العربية، وفتح الملفات التي تحتاج لاستراتيجيات للمعالجة، لا سيما مجالات التنمية والمشروعات المشتركة.

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