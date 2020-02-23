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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مي عمر تشعل «إنستجرام» بإطلالة شتوية أنيقة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:40 م
مي عمر
مي عمر
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت مي عمر بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا شتويا قصيرا باللونين الأسود والرمادي، وانتعلت «بوت» رماديا طويلا، ووضعت حزاما بنيا «جلد»على خصرها.

كما اعتمدت مكياجا ترابيا هاديئا، ورفعت شعرها لأعلى.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وانهالت التعليقات عليها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة الفنان أحمد السقا وهبة مجدي وإدوارد، ومن إخراج زوجها المخرج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائقا لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).

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