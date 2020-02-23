الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، شابين، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب الحاجز الجنوبي في مدينة قلقيلية أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص والقنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف، ما أوقع إصابات بالاختناق، وفقا لوكالة صفا.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال المواجهات، الفتيين عمرو خالد عدوان وأنس نزال ونقلتهما إلى جهة مجهولة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مثلت، صباح اليوم الأحد، شرق خان يونس، بجثة شهيد عقب إطلاق النار عليه.