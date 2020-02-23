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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: فحص 5 آلاف مواطن جنوب سودانى.. وصرف نظارات طبية بالمجان

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:39 م
فحص 5 آلاف مواطن
فحص 5 آلاف مواطن جنوب سوداني
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية في مجال الرمد، يوم الإثنين الماضي، إلى مدينة "جوبا" عاصمة جنوب السودان؛ لفحص وقياس النظر بالمجان لكل من تلاميذ المدارس والبالغين، وذلك تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك يأتي في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي" من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول إفريقيا لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس "سي".

وأشار إلى أنه تم فحص ٥ آلاف و١٧١ مواطنًا من جنوب السودان منذ وصول الفريق الطبي المصري، مضيفًا أنه تم تشخيص٨٨٠ حالة تحتاج إلى نظارة طبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمسئول عن مشروعات الصحة بإفريقيا، إلى أن الفريق الطبي المصري يضم ثلاثة أخصائيين رمد وإداري لتسجيل بيانات مواطني جنوب السودان ممن يتم فحصهم، مضيفًا أنه تم إرسال أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتجهيز العيادة المصرية في جوبا للكشف ومتابعة المفحوصين.

ولفت جاد إلى أن الفريق الطبي المصري يقوم بجولات على المدارس هناك، وذلك لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يتم تحويل من يعانون من ضعف النظر إلى العيادة المصرية لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية بالمجان لمن تحتاج حالته.

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